عيسى الكندري

عيسى الكندري يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الأولى

4 مارس، 2024
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أعلن النائب السابق عيسى الكندري تقدمه بطلب ترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الأولى.

وقال الكندري: “تقدمت اليوم بالترشح لخوض انتخابات مجلس 2024، بعد حل مجلس 2023، وأدعو الله عز وجل أن يمكننا من تجديد وصولنا لقاعة عبدالله السالم لاستكمال نشاطنا البرلماني والسياسي الذي نذرناه لخدمة شعبنا الكويتي الاصيل وأبناء الدائره الانتخابيه الأولى الاوفياء وسأكون باذن الله كما عهدوني عند حسن ظنهم، واذا كانت لي كلمه في بداية العرس الديمقراطي أن يوفق الله الجميع في هذا التنافس الديمقراطي الشريف رائدنا في ذلك احترام دستورنا الذي هو صمام الامان لنا جميعا”.

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4 مارس، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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