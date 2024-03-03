رئيس مجلس الأعيان الأردني: العلاقات مع الكويت “متميزة ومتجذرة”

قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز اليوم الأحد إن العلاقات الكويتية – الأردنية “متميزة ومتجذرة” وتحظى برعاية القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين واهتمامهما.

جاء ذلك خلال لقاء الفايز مع سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري بحضور رئيس لجنة الأخوة الأردنية الكويتية في مجلس الأعيان فاضل الحمود جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأشار الفايز إلى أن تلك اللقاءات الثنائية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتطويره وفتح مجالات أكبر للتعاون معربا عن اعتزازه بنموذج العلاقات الكويتية – الأردنية الذي يعد “مثالا يحتذى به على صعيد العلاقات العربية – العربية”.

وأكد تطابق وجهات النظر والرؤى بين الجانبين بشأن القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة مؤكدا ضرورة إيقاف جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

من جهته قال السفير المري خلال اللقاء إن الكويت كانت دائما إلى جانب الأشقاء في الأردن مضيفا أن البلدين الشقيقين تربطهما علاقات تعاون أخوي متينة تحظى برعاية قيادتي البلدين واهتمامهما.

وأشاد بجهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في حل القضايا في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية مثمنا الموقف الثابت الذي يتبناه الأردن في دعم أهل غزة بعد الجهود الإنسانية المتمثلة في عمليات الإنزال الجوي التي تم تنفيذها بهدف تقديم المساعدة والإغاثة لأهل غزة.

واستعرض السفير المري مراحل تطور الحياة التشريعية المتجذرة في دولة الكويت لافتا إلى اعتزاز الكويت قيادة وحكومة وشعبا بهذه التجربة البرلمانية الرائدة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع الكويتي.

وحول الاستثمارات الكويتية في الأردن ذكر السفير المري أن “الاستثمارات الكويتية في الأردن تعد الأعلى بين نظيرتها العربية والأجنبية حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية والأهلية حوالي 20 مليار دولار” مشيرا إلى أهمية تعزيز الآليات التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الكويتية.

وأشار إلى الفرص المتاحة أمام الكفاءات الأردنية للعمل في سوق العمل الكويتي مؤكدا أن الكويت تفتح أبوابها دائما أمام الأشقاء العرب واحتضنتهم من دون تمييز.

وقدر السفير المري أعداد الطلبة الكويتيين في الأردن بحوالي 3700 طالب وطالبة “يتمتعون بمستوى عال من التعليم المميز في الجامعات الأردنية”.

من جانبهم أشاد رئيس وأعضاء لجنة الأخوة الأردنية الكويتية في مجلس الأعيان الأردني بمواقف دولة الكويت الرسمية والشعبية تجاه القضية الفلسطينية وسائر القضايا العربية إلى جانب حرصها على الاهتمام بالقضايا والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.