بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام 1.72 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 72ر1 نقطة ليبلغ مستوى 86ر7438 نقطة بنسبة انخفاض 02ر0 بالمئة.

وتم تداول 9ر204 مليون سهم عبر 10945 صفقة نقدية بقيمة 9ر42 مليون دينار (نحو 8ر130 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 95ر3 نقطة ليبلغ 6090 نقطة بنسبة ارتفاع 06ر0 بالمئة من خلال تداول 6ر94 مليون سهم عبر 5622 صفقة نقدية بقيمة 4ر11 مليون دينار (نحو 7ر34 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 31ر3 نقطة ليبلغ مستوى 70ر8155 نقطة بنسبة انخفاض 04ر0 بالمئة من خلال تداول 2ر110 مليون سهم عبر 5323 صفقة بقيمة 5ر31 مليون دينار (نحو 96 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 26ر6 نقطة ليبلغ 27ر5963 نقطة بنسبة ارتفاع 11ر0 بالمئة من خلال تداول 15ر64 مليون سهم عبر 3221 صفقة نقدية بقيمة 8ر8 مليون دينار (نحو 8ر26 مليون دولار).

وكانت شركات (أصول) و(م الأعمال) و(أرجان) و(التجارية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(التجارية) و(الدولي) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الإماراتية) و(وثاق) و(بيت الطاقة) و(م سلطان) الأكثر انخفاضا.