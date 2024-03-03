شركة فايدة للاستشارات الاستراتيجية تقود تحولاً ناجحاً لإحياء مبنى المطاعم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي التابع للديوان الأميري

اعلنت شركة فايدة للاستشارات الاستراتيجية، الرائدة في مجال خدمات واستشارات العقارات التجارية وبكل فخر عن نجاح خطة إحياء مبنى المطاعم والمقاهي الكائن في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي التابع للديوان الاميري والذي يعتبر أحد اهم مراكز المنطقة الثقافية الوطنية الجديدة لدولة الكويت والذي تم افتتاحه في 2016، حيث تمكنت “فايدة” من تقديم باقة من الخدمات الاستشارية الشاملة والتي عززت الجدوى التجارية والقيمة السوقية لهذا المبنى التجاري بشكل كبير، وهو ما يمثل إنجازًا هامًا في قطاع العقارات التجارية المحلي.

رؤية سامية لجعل المركز وجهة ثقافية مميزة ومتكاملة

وذكر بيان صادر عن شركة فايدة للاستشارات الاستراتيجية انه ولمواجهة تحدي اعادة احياء عقار تجاري ذو أداء متواضع وجعله وجهة ترفيهية رئيسية على مستوى الدولة، استخدمت شركة فايدة للاستشارات الاستراتيجية خبرتها في تحليل السوق، والتخطيط الاستراتيجي للمبنى، وتحسين مزيج المستأجرين لإعادة تصور توليفة عروض عصرية وغنية، حيث شملت خدمات الاستشارات المقدمة تحديد الشرائح المستهدفة بدقة، وتعريف اهم صفاتهم واحتياجاتهم ومن ثم التخطيط المبتكر لاحتواء العروض المتنوعة والمطلوبة من المطاعم والمقاهي حسب الفئة المستهدفة، واخيراً النجاح في تقسيم وتوصيف الوحدات وتحسين البنود التعاقدية لترغيب وجذب مستأجرين مرموقين ذوي علامات تجارية عالمية ومحلية بارزة ودخلوها في مزايدات الاستثمار الخاصة بالوحدات، وذلك من أجل تنفيذ الرؤية السامية للديوان الأميري لجعل المركز وجهة ثقافية مميزة ومتكاملة من ناحية الأنشطة الفنية والثقافية والتجارية.

وأضاف البيان انه ومن بعد تقدم الشركات المختلفة للمزايدات الخاصة بالوحدات الاستثمارية العديدة وترسية المزايدات على أصحاب افضل العروض المالية والفنية، فمن المتوقع ان يتم افتتاح المطاعم والمقاهي في غضون الأشهر القادمة، حيث ستحول هذه الخطوة المركز الى وجهة نابضة بالحياة تعكس نمط حياة المجتمع المحلي في الكويت، اذ سيضم العديد من الاسماء العالمية والمحلية الهامة في قطاع الأغذية والمشروبات لتشمل مقاهي تعمل طوال اليوم، ومطاعم عالمية فاخرة وأخرى محلية فريدة توفر وجبات الإفطار والغداء والعشاء.

مطاعم ومقاهي عالمية ومحلية جديدة

ومن العلامات التجارية العالمية والمحلية التي تم التوقيع معها: مطعم نوفيكوف (إيطالي وآسيوي)، مطعم بيف بار (ستيك)، مطعم فيليب شاو (صيني)، مطعم فيردي براساري (فرنسي)، مطعم اوكرا (شرقي)، مقهى ارابيكا (ياباني) ، بالإضافة إلى العلامات المحلية الشهيرة مثل مطعم سان ريستورانتي (إيطالي) ، مطعم ماچ بوكس (مشويات خليجية) ومخبز ومقهى جود بريد (مقهى محلي).

فخورون بشراكتنا مع الديوان الأميري

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي في شركة فايدة للاستشارات الاستراتيجية المهندس محمد المعتوق:” فخورون بشراكتنا مع الديوان الأميري في هذا المشروع التحويلي لهذا الصرح المميز”، ومضيفا:” يظهر هذا النجاح التزامنا بالتميز وقدرتنا على ايجاد الحلول المبتكرة في ديناميكيات السوق المعقدة لتقديم نتائج استثنائية. وبمشيئة الله سيصبح هذا المشروع عند افتتاح جميع العلامات التجارية في غضون الأشهر القادمة معيارًا هاماً لتطوير العقارات التجارية وبالتحديد مجمعات المطاعم والمقاهي في المنطقة”.

واشاد المعتوق بجهود العاملين في الديوان الأميري بداية من معالي وزير شئون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ، ووكيل الشئون المالية والإدارية والموظفين بالتكليف الشيخ مبارك فيصل النواف الصباح، ومدير إدارة المناقصات والمتابعة السيدة أنوار اليتامى، ومراقب مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي السيد خالد علي عبدالكريم، والمهندس احمد ماضي العازمي مؤكدا على رؤيتهم السامية وجهودهم المبذولة واختيارهم لشركة فايدة وثقتهم في مشورتنا في تحسين مبنى المطاعم لكي يرتقي المركز ويصبح وجهة ثقافية ترفيهية مميزة ورائدة، منفردة ببصمة عصرية متكاملة في دولة الكويت.

استشارات مستقبلية لمركز عبد الله السالم الثقافي ومركز حديقة الشهيد

واختتم المعتوق قائلا:” تواصل شركة فايدة للاستشارات الاستراتيجية تحديد معايير جديدة في قطاع العقارات التجارية، مع التركيز على الحلول المبتكرة التي تدفع النمو والتفاعل المجتمعي. اذ يعد هذا المشروع حجر الزاوية في محفظتنا، ويعرض قدرتنا على تقديم التميز وتعزيز الشراكات المهمة. وجاري حاليا تقديم باقة من الاستشارات الاستراتيجية الشاملة لإحياء الأنشطة التجارية لكل من مركز عبد الله السالم الثقافي، ومركز حديقة الشهيد”.