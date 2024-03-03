مركز العجيري العلمي: توحيد الجهود مع دار التقويم القطري حول البيانات الفلكية والتقويم

مركز العجيري العلمي: توحيد الجهود مع دار التقويم القطري حول البيانات الفلكية والتقويم

قال مركز العجيري العلمي إنه اتفق مع دار التقويم القطري على توحيد الجهود الخاصة بين الكويت وقطر بشأن البيانات العلمية الفلكية وما يرتبط بالتقويم الميلادي والأشهر الهجرية.

وقال المدير العام للمركز المهندس يوسف العجيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن اجتماعا ضم الجانبين في الدوحة أخيرا تمحور حول توحيد التقويمين الكويتي والقطري والبيانات الخاصة بدخول الأشهر الهجرية.

وأضاف العجيري أن الطرفين سيعملان في الفترة القريبة المقبلة على تطبيق مقترح خاص لإطلاق إصدار خاص يحمل اسم تقويم الأنصاري الخاص بقطر والعجيري الخاص بالكويت ويتميز بمحتوى يركز على إبراز مؤسسي التقويمين (صالح العجيري – عبدالله الأنصاري) ومن شأن هذه الخطوة المساهمة في إصدار خدمة نوعية للجمهور في البلدين الشقيقين.

وذكر أن التقويمين يعملان على إعداد وتجهيز إطلاق تطبيق الهواتف الذكية باسم (تطبيق الأنصاري والعجيري) موجه للمستخدمين في كل مدن شبه الجزيرة العربية ويركز على ما اشتهر به التقويمان من المواسم الطوالع وعلم الأنواء والمحتوى القيم كما يحافظ التقويم لكل مدينة على خصوصيتها في مواسمها ومفرداتها.

وأشار المدير العام لمركز العجيري العلمي إلى أن التطبيق المشترك سيعمل على تثبيت المعيار الجغرافي للتمكن من توحيد دخول الأشهر الهجرية في جميع مدن شبه الجزيرة العربية على وجه سواء.

وبين أنه سيكون هناك تعاون لاستهداف الطفل الخليجي من خلال تقويم العجيري للطفل بهدف زيادة معرفته وتفعيلا للدور المجتمعي للمركز ونشر أهمية تعلم علم الفلك والتقويم الهجري ومواقيت الصلاة وغيرها.