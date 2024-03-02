الأردن: عملية انزال جوي لمساعدات طبية لغزة مقدمة من الهلال الاحمر الكويتي

نفذت قوات سلاح الجو الأردني اليوم السبت عملية انزال جوي إلى قطاع غزة لاجهزة ومعدات طبية كبيرة مقدمة من جمعية الهلال الاحمر الكويتي.

وقال رئيس (الهلال الاحمر الأردني) الدكتور محمد الحديد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “هذه العملية تأتي في اطار التخفيف من معاناة اهالي قطاع غزة لما يتعرضون له من اوضاع انسانية صعبة لاسيما القطاع الطبي الذي يعاني نقصا حادا من المواد والادوية والاجهزة الطبية والمستلزمات الصحية”.

وأوضح الحديد انه تم انزال المساعدات على المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة مشيرا الى أن الاردن يسعى الى تذليل كافة الصعوبات وإيصال المساعدات الانسانية للقطاع بكل السبل المتاحة.

وأعرب عن شكره وتقديره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على دورهم في تخفيف معاناة أهالي غزة مشيدا بجمعية الهلال الاحمر الكويتي وما تبذله من جهود مستمرة لتقديم المساعدات الانسانية إضافة إلى تعاونها المميز مع جمعية الهلال الاحمر الاردني.

وقامت القوات المسلحة الاردنية وسلاح الجو الاردني بسلسلة عمليات انزال جوي لمساعدات انسانية لقطاع غزة.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 140 يوما مخلفا 30228 شهيدا و71377 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة.