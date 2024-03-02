صدور مرسوم دعوة المواطنين للاقتراع يوم الخميس 4 أبريل

صدر المرسوم، رقم 29 لسنة 2024، بدعوة المواطنين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس 4 أبريل 2024.

ونص المرسوم على: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وعلى المرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة».

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى:

يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 ابريل 2024

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.