صورة أرشيفية

صدور مرسوم دعوة المواطنين للاقتراع يوم الخميس 4 أبريل

2 مارس، 2024
0 37 أقل من دقيقة

صدر المرسوم، رقم 29 لسنة 2024، بدعوة المواطنين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس 4 أبريل 2024.

ونص المرسوم على: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وعلى المرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة».

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى:

يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 ابريل 2024

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الوسوم
2 مارس، 2024
0 37 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية: إيقاف تنفيذ كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة

2 مارس، 2024

ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث

1 مارس، 2024

وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

1 مارس، 2024

المتحدث باسم “سهل”: وزارة الداخلية تتيح خدمة الاستعلام عن بيانات القيد الانتخابي عبر التطبيق

29 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى