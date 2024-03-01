وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

بريطانيا تدعو إلى تحقيق عاجل في مقتل العشرات في غزة أثناء تسليم مساعدات

1 مارس، 2024
0 38 أقل من دقيقة

دعت بريطانيا الجمعة إلى تحقيق عاجل ومحاسبة بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال تسليم مساعدات في شمال غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون إن “مقتل الأشخاص في غزة الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات أمس كان مروعا”.

وأضاف “يجب أن يكون هناك تحقيق عاجل ومحاسبة. يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى”.

وشدد كامرون على أنه لا يمكن فصل الواقعة عن “إمدادات المساعدات غير الكافية”، ووصف الوضع الحالي بأنه “ببساطة غير مقبول”.

وتابع وزير الخارجية البريطاني “إسرائيل ملزمة بضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة”، ودعاها إلى فتح المزيد من المعابر وإزالة العقبات البيروقراطية.

ولفت إلى أن “هذه المأساة تؤكد أهمية ضمان هدنة إنسانية فورية”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
1 مارس، 2024
0 38 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية المصري يحذر من عواقب أي عدوان بري على رفح الفلسطينية

1 مارس، 2024

لافروف: حديث أوستن عن خطر نشوب صراع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا يعني أن أمريكا لديها خطة لذلك

1 مارس، 2024

المفوضية الاوروبية تعلن دفع نحو 55 مليون دولار لـ”الأونروا” الأسبوع المقبل

1 مارس، 2024

سلوفينيا تدين مجازر الكيان المحتل ضد المدنيين الفلسطينيين

1 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى