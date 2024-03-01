بريطانيا تدعو إلى تحقيق عاجل في مقتل العشرات في غزة أثناء تسليم مساعدات

بريطانيا تدعو إلى تحقيق عاجل في مقتل العشرات في غزة أثناء تسليم مساعدات

دعت بريطانيا الجمعة إلى تحقيق عاجل ومحاسبة بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال تسليم مساعدات في شمال غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون إن “مقتل الأشخاص في غزة الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات أمس كان مروعا”.

وأضاف “يجب أن يكون هناك تحقيق عاجل ومحاسبة. يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى”.

وشدد كامرون على أنه لا يمكن فصل الواقعة عن “إمدادات المساعدات غير الكافية”، ووصف الوضع الحالي بأنه “ببساطة غير مقبول”.

وتابع وزير الخارجية البريطاني “إسرائيل ملزمة بضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة”، ودعاها إلى فتح المزيد من المعابر وإزالة العقبات البيروقراطية.

ولفت إلى أن “هذه المأساة تؤكد أهمية ضمان هدنة إنسانية فورية”.