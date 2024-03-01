اجتماع استثنائي لوزراء خارجية “التعاون الإسلامي” لبحث عدوان الاحتلال في جدة الثلاثاء

تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لبحث “عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني”، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة الثلاثاء القادم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم الجمعة.

وقالت “واس” إن الدعوة لعقد الاجتماع جاءت بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية ودولة فلسطين والأردن وإيران.

وسيخاطب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي سيسبقه اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين في مقر المنظمة يوم الاثنين لبحث واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل وتدارس مشروع القرار قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية في اليوم التالي.

يذكر أن السعودية كانت قد استضافت في 11 تشرين الثانى / نوفمبر/ 2023 القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في مدينة الرياض بتنظيم مشترك من قبل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وانبثق عن تلك القمة عدد من القرارات كان من أبرزها تكليف لجنة من وزراء الخارجية بدول الأعضاء في المنظمة للقيام بجولة في العواصم العالمية والمنظمات الدولية بغية العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وعقدت المنظمة كذلك اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة بدعوة من المملكة وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر .2023

وقدّم الأمين العام للمنظمة وفريق قانوني مؤخرا مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 26 شباط/ فبراير2024 باسم المنظمة استعرض فيها جرائم إسرائيل التي تقترفها في حق الشعب الفلسطيني ولاسيما حربها على قطاع غزة، مؤكدًا كذلك أن إسرائيل ماضية في تطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وتعكف الأمانة العامة للمنظمة حاليا على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع مرصد إعلامي أُطْلِق وباشر عمله ويعمل على رصد تلك الجرائم والانتهاكات وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة.