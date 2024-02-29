“الداخلية”: أكثر من 9 ملايين مخالفة مرورية و296 حالة وفاة جراء الحوادث في البلاد خلال عام 2023

“الداخلية”: أكثر من 9 ملايين مخالفة مرورية و296 حالة وفاة جراء الحوادث في البلاد خلال عام 2023

كشفت وزارة الداخلية اليوم الخميس أن إجمالي عدد المخالفات المرورية المسجلة في البلاد خلال العام 2023 بلغت 006ر120ر9 مليون مخالفة منها 923ر142ر3 مخالفات مباشرة و 083ر977ر5 مخالفات غير المباشرة فيما تسببت حوادث المرور بوقوع 296 حالة وفاة.

وقال رئيس لجنة أسبوع المرور الخليجي العميد نواف الحيان في كلمة خلال المؤتمر الصحفي لفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون للعام 2024 الذي يقام تحت شعار (قيادة بدون هاتف) إن المؤشرات الإحصائية للمخالفات المرورية للعام 2023 جاءت بواقع 446ر294ر4 مليون مخالفة تجاوز للسرعة فيما بلغت مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 220ر853 ألف مخالفة أما مخالفات عدم ربط حزام الأمان فبلغت 120ر370 ألف مخالفة واستخدام الهاتف بلغت 816ر185 ألف مخالفة.

وأضاف الحيان أن المؤشرات الاحصائية للحوادث والوفيات جاءت بواقع 63818 تصادما و 7715 تصادم وإصابة و985 حالة دهس و2132 إنقلاب وإصابة فيما بلغ عدد الوفيات جراء الحوادث 296 حالة بانخفاض نسبته 27 بالمئة عن العام 2018 الذي بلغت فيه حالات الوفاة جراء الحوادث 403 حالات.

وأوضح أن المراقبة المرورية تتم عن طريق 242 كاميرا ثابتة و 5 كاميرات متحركة مبينا أن التحكم بالاشارات الضوئية يتم في حالات الازدحام الشديد أو المواكب الأميرية لتسهيل الحركة على 265 تقاطعا متصلا داخل قسم التحكم المركزي.

وذكر أن رصد مخالفات السرعة عن طريق استخدام 255 كاميرا سرعة ثابتة و 161 كاميرا إشارة ضوئية و18 متحركة مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إصابات العين خلال عطلة الأعياد الوطنية العام الحالي انخفضت بنسبة 8ر95 بالمئة مقارنة بالعام 2023 التي بلغت 331 اصابة.

وفي سياق متصل قال العميد الحيان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش المؤتمر إن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون للعام 2024 تنطلق خلال الفترة من 3 إلى 10 مارس المقبل تحت شعار (قيادة بدون هاتف).

وأعرب عن أمله بأن يحقق أسبوع المرور الخليجي هذا العام الأهداف المرجوة بما يضمن سلامة الجميع من سوء استخدام للهاتف اثناء القيادة مؤكدا حرص الإدارة العامة للمرور على توعية وتثقيف الجميع من مخاطر استخدام الهاتف اثناء القيادة.

وأشار إلى أهمية رفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق منوها بالجهود التي يبذلها رجال الأمن لاسيما منتسبو إدارة المرور على مدار الساعة لتحقيق الأمن والأمان والحفاظ على حياة الجميع.