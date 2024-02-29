“الاعلام” تدعو وسائل الإعلام الراغبة بتغطية انتخابات مجلس الأمة المقبلة الحصول على الهوية الخاصة بذلك

“الاعلام” تدعو وسائل الإعلام الراغبة بتغطية انتخابات مجلس الأمة المقبلة الحصول على الهوية الخاصة بذلك

دعا الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الاعلام لافي السبيعي ملاك ومديري ورؤساء الوسائل الإعلامية الراغبين بتغطية انتخابات مجلس الأمة المقبلة الحصول على الهوية الإعلامية الخاصة بها.

وأوضح السبيعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن تقديم الطلب للحصول على الهوية يكون من خلال الرابط التالي: (https://esice.media.gov.kw/election/electionid/electionidrequest.aspxerv) أو من خلال رمز الاستجابة السريع (QR CODE) المرفق.

وأضاف أن إبراز الهوية الإعلامية الخاصة بتغطية الإنتخابات المقبلة في مقر تسجيل المرشحين ومقار تصويت الناخبين شرط لعمل التغطيات مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى تسهيل عمل الإعلاميين والصحفيين وينظم العمل الاعلامي لمتابعة هذا الاستحقاق الديمقراطي الكبير.