وزير الصحة المصري: استقبال مابين 40 إلى 50 مصابا يوميا من قطاع غزة

وزير الصحة المصري: استقبال مابين 40 إلى 50 مصابا يوميا من قطاع غزة

أكد وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار اليوم الخميس أنه يتم استقبال ما بين 40 إلى 50 مصابا يوميا من قطاع غزة مشيرا إلى أن الحالات تتوزع على نحو 85 مستشفى.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري الذي استعرض خلاله الوزير عبدالغفار آخر مستجدات تقديم الدعم الصحي المصري لمصابي قطاع غزة.

وأضاف عبدالغفار أن ما يقارب 1562 عملية جراحية أجريت للمصابين و1366 حالة أعدت للسفر إلى الخارج.

وأكد أنه في سبيل تقديم الدعم الطبي على النحو الأمثل لمصابي قطاع غزة تم استقبال نحو 1043 حافلة بإجمالي عدد 44 ألفا و65 حالة تلقوا خدمات صحية من بينها 10 آلاف و730 طفلا وقد طعم هؤلاء الاطفال ضد شلل الاطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف.

وأضاف أن ما يقارب 277 حالة أورام من بين المصابين الذي تم استقبالهم حولوا إلى مستشفى 57357 ومستشفى أورام برج العرب.

وأشار إلى توفير أطقم طبية متخصصة في مختلف المجالات لتوفير أفضل استجابة طبية لمصابي القطاع ومن ذلك تخصصات الرمد وجراحات العيون والرعاية المركزة والأنف والأذن والحنجرة والتخدير وجراحات العظام والتجميل والأوعية الدموية والأعصاب والجراحة العامة بالإضافة إلى الدعم النفسي.