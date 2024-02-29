وزير الصحة يدشن خدمات طب الأسنان للأطفال في مركز الجهراء التخصصي

دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس خدمات طب الأسنان للأطفال في مركز الجهراء التخصصي لطب أسنان الأطفال والذي يعد الأول من نوعه في البلاد لتقديم العلاج التخصصي لأسنان الأطفال منذ الولادة وحتى 16 سنة.

وقال الوزير العوضي في كلمته خلال الافتتاح إن تدشين المركز يأتي في إطار الخطة التنموية للبلاد و(رؤية الكويت 2035) ولتعزيز صحة المجتمع وتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطنين والعمل على تطبيق المشاريع الصحية في برنامج (ال100 يوم) من خطة عمل الحكومة.

وأوضح أن المركز يشكل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية الفموية للأطفال وذلك بتخصيص خدمات طب الأسنان الشاملة للأطفال في مكان واحد مؤكدا أن هذا الاهتمام يعكس الوعي العميق بأهمية الوقاية والرعاية الصحية منذ سنوات الطفولة المبكرة وهو ما يسهم بشكل كبير في بناء أسس صحية جيدة للأجيال القادمة.

وبين أن المركز يضم 52 عيادة متخصصة تشمل عيادات البرامج المدرسية وعلاج أقنية الجذور وتقويم الأسنان والعلاجات التحفظية والوقائية وصحة الفم بالإضافة إلى عيادات طوارئ الأسنان وعيادات علاج حالات الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن ذلك يعد خطوة مبدئية في خطة الوزارة تمهيدا لتعميمها على باقي المحافظات على أن يتم في القريب أيضا افتتاح مركز (ناصر عبدالمحسن السعيد التخصصي لعلاج أسنان الأطفال) بمحافظة العاصمة.

وأكد أن الوزارة لن تدخر جهدا في توفير أفضل الخدمات الصحية لأبنائها المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة حيث أن خدمات طب الأسنان هي واحدة من جوانب اهتماماتنا التي ندفع باستمرار نحو تطويرها وتحديثها مع القائمين على قطاع طب الأسنان.

ومن جانبه أعرب وكيل الوزارة المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور أحمد أسد في كلمة مماثلة عن امتنانه للدعم اللامحدود لقطاع طب الأسنان أسوة بباقي قطاعات الوزارة.

وأشار أسد إلى الحرص على تطوير خدمات طب الأسنان والتوسع فيها ومتابعة مشاريع القطاع المستقبلية التي سترى النور من خلال خطة العمل الحكومة وبسواعد وكفاءات وطنية.

واعتبر أن المركز الجديد “يعد إضافة قيمة للرعاية الصحية في البلاد ويعكس التزام قيادتنا الراسخ بتحسين جودة حياة أبنائنا وبناتنا من خلال توفير بيئة مخصصة للعناية بصحة الفم والأسنان”.