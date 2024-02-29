الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع بشكل عام معتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة مع مطلع الأسبوع المقبل.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية باردة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وأضاف القراوي أن طقس نهار اليوم مائل للبرودة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و 42 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 19 و21 ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وتوقع أن يكون طقس الليلة باردا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 والبحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد سيكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا سيكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و9 ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت سيكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و 24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بي 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن طقس السبت ليلا سيكون مائلا للبرودة والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة للضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.