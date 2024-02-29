مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يوقع اتفاقية مع المجموعة المشتركة لدعم المبادرات الابتكارية والتعليمية وتقديم مبادرات ومشاريع وورش عمل ومسابقات

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة المجموعة المشتركة، تندرج في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف دعم المبادرات الابتكارية والتعليمية.

وتم توقيع هذه الاتفاقية في حفل أقيم بالمقر الرئيسي لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بحضور ممثلي المركز وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات.

وتركز الاتفاقية ايضا على مجموعة من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تقديم الدورات التدريبية وورش العمل والمسابقات المحلية.

وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني في تصريح صحافي اليوم عن سعادة المركز بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة جدا والمثمرة مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات التي من شأنها المساهمة بشكل كبير في تعزيز التطوير التكنولوجي و الابتكار وفتح أبواب جديدة للتعاون المستقبلي بين القطاعين العام والخاص.

وقال الديحاني ان الاتفاقية تعنى ايضا ببناء شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي وتمكين الإبداع وتحفيز المهارات الرقمية لدى الشباب، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في المجتمع الكويتي.

من التوقيع

ولفت الى اهمية الاتفاقية في الاستثمار بطاقات ومواهب الشباب الكويتي والمخترعين واصحاب المواهب وتطويرها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والمهارات الرقمية والهندسية التي أصبحت من أهم متطلبات سوق العمل اليوم.

من جانبه قال رعد العبدالله نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المجموعة المشتركة: إن توقيع هذه الاتفاقية “يعكس التزامنا بدعم التعليم وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد ونحن متحمسون لبدء هذه الشراكة الاستراتيجية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على المجتمع ككل”.

واشار العبدالله الى اهمية الاتفاقية بين شركة المجموعة المشتركة ومركز صباح الاحمد للموهبة والابداع خصوصا انها تستهدف فئة الشباب، وترتكز حول عدد من المجالات الرئيسية مثل ريادة الأعمال والاستثمار، وتسريع الشركات الناشئة، ودعم المخترعين، وتعزيز الابتكار، وغيرها.

واكد حرص شركة المجموعة المشتركة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وريادتها في المجالات التي تعمل بها لاسيما بما يتوافق مع اهداف المركز وبرامجه كافة.