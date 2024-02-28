الدوري الإيطالي: أوسيمهن وكفاراتسخيليا يعيدان نابولي إلى سكة الانتصارات بفوز كاسح على ساسوولو 6-1

الدوري الإيطالي: أوسيمهن وكفاراتسخيليا يعيدان نابولي إلى سكة الانتصارات بفوز كاسح على ساسوولو 6-1

أعاد المهاجمان النيجيري فيكتور أوسيهمن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا فريقهما نابولي إلى سكة الانتصارات وتحقيق الفوز الأوّل بقيادة مدربه الجديد فرانشيسكو كالتسونا باكتساح مضيفه ساسوولو 6-1 الأربعاء في مباراةٍ مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفرض أوسيمهن نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 31 و41 و47، وأضاف كفاراتسخيليا ثنائية في الدقيقتين 51 اثر تمريرة من النيجيري و75، بعدما افتتح الكوسوفي أمير رحماني التسجيل في الدقيقة 29.

وكان صاحب الأرض البادئ بالتسجيل بواسطة الصربي أوروش راتيتش في الدقيقة 17.

وجاء الفوز الأوّل للفريق الجنوبي مع كالتسونا في ثاني مبارياته محلياً بعد التعادل مع مضيفه كالياري 1-1، والثالثة عموماً بعد تعادلٍ بالنتيجة مثلها مع ضيفه برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وهذا الفوز الأوّل لنابولي بعد أربع مبارياتٍ ضمن جميع المسابقات والحادي عشر في الدوري، رافععاً رصيده الى 40 نقطة في المركز التاسع بفارق ثماني نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل إلى مسابقة دوري الأبطال في الموسم المقبل.

في المقابل تواصلت هزائم ساسوولو وسقط للمرة الثالثة توالياً والسادسة في آخر سبع مباريات (تعادل في واحدةٍ منها) ليتراجع إلى المركز الثامن عشر بفارق الأهداف عن فيرونا السابع عشر.

وضغط نابولي منذ بداية المباراة بتسديدةٍ أولى من كفاراتسخيليا ارتدت من الدفاع (3) وثانية من السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا (6).

وخلّص المدافع جان ماركو فيراري فريقه من هدفٍ أمام أوسيهمن محوّلاً الكرة إلى ركنية (13).

لكنّ رد ساسوولو جاء أكثر فعالية بهدفٍ عبر راشيتش بتسديدةٍ من خارج المنطقة على يسار الحارس أليكس ميريت (17).

وحاول أوسيهمن مجدداً بتصويبةٍ قويةٍ علت المرمى (26).

وأدرك رحماني التعادل بعد تمريرةٍ رائعةٍ بالكعب من الكاميروني أندري فرانك زامبو أنغيسا (29).

ومنح أوسيمهن التقدم لنابولي بعد دقيقتين إثر تمريرةٍ من ماتيو بوليتانو الذي انطلق متابعاً كرةً من جوفاني دي لورنتسو (31).

وأرسل كفاراتسخيليا كرةً طويلةً من منتصف الملعب فوق المرمى أجبرت الحارس أندريا كونسيلي على تمزيق الشباك خلال ارتقائه للتصدّي لها (36).

وساعد أوسيمهن الحارس والمسؤولين عن الملعب في وصل الشباك بالعارضة، قبل أن يهزّها بهدفٍ ثالث بعدما أرسل الكرة فوق كونسيلي نحو المرمى إثر تمريرةٍ ثانيةٍ من بوليتانو (41).

ولم يُمهل النيجيري أصحاب الأرض سوى دقيقتين بداية الشوط الثاني ليُسجّل الثالث له “هاتريك” والرابع لفريقه، بعد خطأٍ فادحٍ من قلب الدفاع البرازيلي روان تريسولدي الذي مرّر الكرة إلى كفاراتسخيليا على يمين المرمى، فمررها الأخير إلى أوسيمهن الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (47).

وجاء دور الجورجي لهز الشباك بعدها بأربع دقائق بعد مجهودٍ فردي وتسديدة اكتفى الحارس بمشاهدتها تعانق شباكه (51).

وختم كفاراتسخيليا مهرجان الأهداف بهدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه بتسديدةٍ قويةٍ داخل المنطقة (75).

ويلتقي إنتر المتصدر مع ضيفه أتالانتا الخامس لاحقاً في مباراة مؤجلة من المرحلة عينها.