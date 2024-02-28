وزير الشباب يؤكد أهمية دعم الشباب العربي في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي داود معرفي اليوم الأربعاء أهمية دعم الشباب العربي في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من الأنشطة التي تتطلبها المرحلة المقبلة.

وقال الوزير معرفي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اختتام الاجتماع ال47 لوزراء الشباب والرياضة العرب إن المرحلة الراهنة التي تشهد تسارعا كبيرا تتطلب الاهتمام بالتكنولوجيا كونها تساهم في اللحاق بركب التكنولوجيا في المرحلة المقبلة والتي تتطلبها عمليات التنمية في الدول العربية كافة.

وأكد ضرورة الاهتمام والأخذ بها بعين الاعتبار بدعم الشباب وتمكينهم لاعدادهم بمستوى ثقافي وتكنولوجي عالي مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية دعم كل ما يتعلق بالرياضة والتعاون العربي في الشؤون الرياضية.

وأكد حرص دولة الكويت على دعم وتمكين الشباب مشيرا إلى أهمية دور الشباب علميا وتكنولوجيا وثقافيا ورياضيا للنهوض بالوطن في شتى المجالات.

ولفت الى حرص القيادة السياسية في دولة الكويت ودعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للشباب باعتبارهم قادة المستقبل وبناة الوطن.

وأوضح الوزير معرفي ان الحكومة وضعت خريطة طريق تتضمن خططا مستقبلية من شأنها دعم المبادرات الشبابية في شتى المجالات مؤكدا ان المبادرات لدعم الشباب الكويتي مازالت مستمرة في هذا الاطار.

وأضاف أن القيادة السياسية بدولة الكويت حرصت على توجيه رسائل مباشرة لدعم الشباب في شتى المجالات مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم المتواصل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح للشباب في المجالات كافة سواء رياضية أو تكنولوجية او ثقافية وغيرها.