رئيس الوزراء اللبناني يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته

رئيس الوزراء اللبناني يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته واعتداءاته على لبنان.

وقال ميقاتي خلال كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني “نرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية منددين باعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على لبنان وغزة” مؤكدا ضرورة العمل على وقف عدوان الاحتلال على لبنان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان أن ميقاتي أضاف خلال الجلسة “نتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبه للمخاطر وندين اعتداءات الاحتلال على لبنان وسقوط الضحايا”.

وأضاف “في كل اللقاءات والاجتماعات العربية والدولية التي نشارك فيها نؤكد حرص لبنان على دوره والقيم التي يمثلها وفي الوقت ذاته نلمس اهتمام الدول بوضعنا”.

وثمن ميقاتي “الجهد الفرنسي والأمريكي لحماية لبنان” قائلا “نعول على مسعاهما لردع العدوان”.

وجدد رئيس الحكومة اللبنانية المطالبة بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 بكل بنوده والزام الاحتلال الاسرائيلي بتطبيقه ووقف خروقاته وعدوانه.

يذكر أن المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال والمقاومة التي اندلعت في أكتوبر الماضي بعد انطلاق عملية طوفان الاقصى في غزة أدت الى تعرض البلدات اللبنانية في جنوب لبنان تحديدا للقصف العنيف من قبل الاحتلال وتدمير المنازل والمؤسسات وسقوط العديد من المواطنين وبلوغ استهداف الاحتلال للعمق اللبناني.