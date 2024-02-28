الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي: مستعدون لاستئناف الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

28 فبراير، 2024
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عن استعداد تركيا لاستئناف الوساطة بين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب بين الجارتين التي دخلت عامها الثالث.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعث بها أردوغان إلى قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا التي عقدت في ألبانيا.

وقال أردوغان إن تركيا مستعدة “لإعادة تأسيس طاولة المفاوضات في إسطنبول من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا”.

وأكد أردوغان أنه من الضروري إطلاق عمل مشترك على الأقل لتحديد أساسيات اتفاق سلام عام مشددا على ضرورة منح الدبلوماسية والحوار فرصة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسلام عادل ودائم.

وتابع “هناك حاجة إلى نظم لضمان سلامة السفن التجارية في البحر الأسود ونواصل التشاور مع الأمم المتحدة من أجل لائحة تعهدات أمنية”.

وأكد استعداد تركيا للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا مشددا على أهمية الاستفادة من جميع القنوات الدبلوماسية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل بين روسيا وأكرانيا.

واستطرد “أعتقد أنه ينبغي البدء بجهد مشترك لتحديد المعالم العامة للسلام وفي هذا الصدد ندعم من حيث المبدأ خطة السلام المكونة من 10 نقاط التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”.

وشدد الرئيس التركي على أهمية جمع الطرفين حول طاولة واحدة من أجل أن تتكلل المبادرات والجهود الرامية لتحقيق السلام بالنجاح.

المصدر
وكالات
الوسوم
28 فبراير، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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