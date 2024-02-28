وزير الداخلية بالوكالة يتفقد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأربعاء الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وذلك في استمرارا لجولاته التفقدية على كافة القطاعات الأمنية والخدمية التابعة للمؤسسة الامنية.

ودعا الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عقب الزيارة الى تنظيم عملية دخول المراجعين الى الإدارة مشددا على عدم السماح بدخولها إلا لمن لديه معاملة لإنجازها.

وأعرب عن شكره وتقديره لكل العاملين في الإدارة لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب في إنجاز معاملات المواطنين مطالبا بالمزيد من العمل والإخلاص في خدمة المواطنين.

واستمع الوزير إلى إيجاز عن الخدمات التي تقدمها الإدارة وسعيها الدائم لتسهيل معاملات المراجعين بالسرعة المطلوبة بعد استيفاء المستندات المطلوبة والمعلومات اللازمة وآلية دخول وخروج المراجعين وعن مراحل إصدار وثائق السفر للمواطنين والإجراءات المتبعة وآلية تجديدها مؤكدا ضرورة السرعة في إنجاز معاملات المراجعين.

كما تفقد صالة إنجاز المعاملات الخاصة بالمراجعين وشاهد عرضا مرئيا عن انجازات الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في سنة 2024 والخطط الحالية والمشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة والتي ستسهم في تطوير العمل لخدمة المواطنين.