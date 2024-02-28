مستشفى ابن سينا ومركز الكويت لمكافحة السرطان يوقعان اتفاقية تعاون لعلاج التورم اللمفاوي

وقع مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية التابع لوزارة الصحة مع مركز الكويت لمكافحة السرطان اتفاقية تعاون لتفعيل مخرجات البرنامج التدريبي الخاص بعلاج التورم اللمفاوي (Complete Decongestive Therapy CDT).

وأعلن المستشفى في بيان صحفي اليوم الأربعاء عن استعداده لاستقبال حالات التورم اللمفاوي من الدرجة الأولى والثانية وذلك بعد استكمال أربع اختصاصيي علاج طبيعي من المستشفى للبرنامج التدريبي الخاص بعلاج هذا المرض في فترة امتدت لأسبوعين وتلقى الجميع خلالها تدريبا عمليا مكثفا على مرضى التورم اللمفاوي.

وقالت رئيس قسم العلاج الطبيعي في مركز الكويت لمكافحة السرطان هناء الخميس وفق البيان إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم خدمة علاجية ومتكاملة وتأتي في إطار التعاون المشترك بين أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات الحكومية.

وبينت أنه تم التنسيق مع قسم العلاج الطبيعي في مستشفى (ابن سينا) لاستقبال بعض الحالات في مركز البابطين للحروق والتجميل التابع للمستشفى لتعزيز المهارات اليدوية التي تم التدريب عليها في مركز الكويت لمكافحة السرطان وللمساعدة في تقليص قوائم الانتظار لمرضى التورم اللمفاوي في المركز.