السكنية: استدعاء الدفعة الـ16 من قطاع (N4) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب سعد العبدالله

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استدعاء الدفعة الـ16 من قطاع (N4) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله التي تشتمل على 267 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 5 يوليو 2005.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن توزيع بطاقات القرعة سيكون يومي الخميس والاحد المقبلين فيما ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط الاثنين المقبل وتجرى القرعة بتاريخ السادس من شهر مارس.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة من الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأوضحت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد إسمه وإدخال الأسماء التي تليها في التخصيص.

كما دعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في الساعة 9 صباح الاثنين المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وشددت المؤسسة على ضرورة تعاون المواطنين والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه مبينة أنه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة اعتبارا من تاريخ الإعلان.

ودعت الراغبين بالتأجيل على دفعة قادمة ممن وردت أولويتهم في كشوف القرعة الى مراجعة مبنى المؤسسة في مدة أقصاها الرابع من مارس المقبل حتى الساعة 12 ظهرا ولن يقبل أي تأجيل بعد هذا التاريخ.