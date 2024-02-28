Boubyan Bucket List أكبر تجمع من التجارب الترفيهية والممتعة غير المسبوقة لزوار “حديقة الشهيد”

يستعد بنك بوبيان لإطلاق فعاليته المنتظرة Boubyan Bucket List والمقرر تنظيمها يومي الجمعة والسبت 1 و 2 مارس متيحاً لزوار حديقة الشهيد خوض مجموعة متنوعة من التجارب الجديدة والمختلفة في مكان واحد بأسلوب مختلف، وذلك في إطار دوره المجتمعي والمؤسسي في خلق تأثير وتفاعل إيجابي بين مختلف الشرائح.

وتُعد Bucket List Boubyan فعالية تشجيعية لتحفيز المشاركين فيها من خوض العديد من التجارب الشخصية والتحديات المميزة بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات والجوائز المُقدمة من البنك لجميع الفائزين.

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبه صالح البسام “تأتي فعالية Boubyan Bucket List ضمن برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية وحرصه على التواصل مع عملائه وغيرهم من خلال فعاليات غير تقليدية وجاذبة للجمهور لاسيما وأن الفعالية تحرص على بث الأجواء الحماسية للمشاركين لخوض واكتشاف عالم مختلف من التجارب الاستثنائية والاستمتاع بتحديات غير مألوفة.

وأضاف أن الفعالية تستقطب مشاركة أكبر شريحة من محبي خوض التجارب والتحديات، لينضموا إلى تجارب مختلفة تم اختيارها بعناية لتناسب التوجهات والأعمار وأيضاً الفئات المختلفة مثل تجربه ركوب الدراجة النارية (هارلي ديفدسن) وتجربة تذوق الطعام والتعرف عليه أثناء عصب العين، وتجربة إجراء حلقة بودكاست مميزة وتجربه فن رسم اللاتيه على القهوة و تجربة التصوير وطباعة الصورة فورياً على غلاف مجلة، و تجربة صناعة العطر الشخصي المفضل وتجربة التسابق في سيارة فورمولا F1 بالإضافة إلى تجربة بعض التمارين الرياضية والتصوير الإحترافي بالايفون.

فعالية Boubyan Bucket List

سحوبات وجوائز لتجارب فريدة وممتعة

وأوضح البسام أن من خلال المشاركة في أكبر عدد من تجارب Boubyan Bucket List، يؤهل المشارك للدخول في سحب والحصول على مجموعة من الجوائز والتي تُعد أيضاً بمثابة تجارب مميزة لاكتساب مهارات شخصية مثل رحلة تسلق الجبال لشخصين، ورحلة بحرية على متن إحدى اليخوت بالإضافة إلى برنامج تعليمي للغوص والقفز الحر في نفق هوائي (Indoor Sky Diving) والعديد من الجوائز الأخرى.

وأشار إلى أن اختيار “حديقة الشهيد” لتكون مكان تجمع تجارب Boubyan Bucket List جاء كونها أفضل وجهات التجمع العائلي والذي يشهد حضوراً كثيفاً للفعاليات الاجتماعية المناسبة لمختلف الأعمار، كما تم تخصيص منطقة لألعاب الأطفال وعدد من المطاعم والمقاهي المتنوعة لإضفاء المزيد من الروح الاجتماعية للفعالية.

وأكد البسام على حرص بنك بوبيان الدائم لتبني أنشطة وفعاليات اجتماعية متنوعة من شأنها دعم الاستدامة على المستوى المجتمعي منوهاً أن حضور الفعالية يُعد فرصة غير مسبوقة لتعزيز التفاعل الرياضي والاجتماعي لزوار حديقة الشهيد.