بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 12.70 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 12.70 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 70ر12 نقطة ليبلغ مستوى 57ر7420 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر158 مليون سهم عبر 12204 صفقات نقدية بقيمة 4ر33 مليون دينار (نحو 8ر101 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 67ر39 نقطة ليبلغ مستوى 13ر6094 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 66ر0 في المئة من خلال تداول 4ر94 مليون سهم عبر 6144 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 3ر35 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 15ر27 نقطة ليبلغ مستوى 58ر8130 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 في المئة من خلال تداول 8ر63 مليون سهم عبر 6060 صفقة بقيمة 7ر21 مليون دينار (نحو 18ر66 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 55ر25 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5985 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 6ر61 مليون سهم عبر 3490 صفقة نقدية بقيمة 9ر8 مليون دينار (نحو 14ر27 مليون دولار).

وكانت شركات (النخيل) و(التقدم) و(مدار) و(مواشي) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(قابضة م ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تحصيلات) و(مراكز) و(عمار) و(العقارية) الأكثر انخفاضا.