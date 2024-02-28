الصحة: خدمات طبية على مدار الساعة للمسافرين والبحارة والعاملين بالموانئ البحرية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء توفير الخدمات الطبية للمسافرين والبحارة والعاملين بالموانئ البحرية في الكويت على مدار الساعة يتم خلالها تقديم الإسعافات الأولية والرعاية العاجلة للحالات الطارئة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يشمل تقديم الخدمات الوقائية مثل التطعيمات اللازمة حماية للمجتمع من الأمراض التي قد تأتي من خارج البلاد إلى جانب إصدار وتمديد النماذج والتصاريح الصحية ومتطلبات اللوائح الصحية الدولية كشهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية ونموذج الإقرار الصحي البحري ونموذج الشهادة الدولية للتطعيمات ونموذج منح السفينة حرية المرور.

وأشارت إلى أن تلك المراكز الصحية تتوزع على موانئ الزور والدوحة والشويخ والأحمدي والشعيبة.