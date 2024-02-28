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مقتل 4 وإصابة 2 بعد انهيار أرضي بمنجم في الهند

28 فبراير، 2024
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ذكرت الشرطة اليوم الأربعاء أن أربعة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران جراء انهيار أرضي في منجم لخام الحديد في منطقة دانتيوادا بولاية تشهاتيسجاره بوسط الهند.

وقالت (إن.إم.دي.سي)، أكبر شركة حكومية لتعدين الحديد في الهند، في بيان إن “أربعة أشخاص لاقوا حتفهم بسبب انهيار أرضي”.

وأضافت أن اثنين من العاملين المتعاقدين أُصيبا بجروح ويتلقيان العلاج في المستشفى التابع للشركة، وهما الآن في حالة جيدة.

وتابعت أن الانهيار الأرضي كان “غير متوقع” وأنها تحقق في الأمر.

وقال جوراف راي، وهو ضابط كبير في شرطة دانتيوادا لرويترز “العمال موظفون لدى شركة لارسن آند توبرو”.

ولم توضح شركة (إن.إم.دي.سي) ما إذا كان العمال موظفين لدى لارسن آند توبرو. ولم تستجب لارسن آند توبرو على الفور على طلب للتعقيب من رويترز.

المصدر
رويترز
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28 فبراير، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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