وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي الجهود الانسانية في غزة

بحث وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن مع نظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد هاتفيا مسار الجهود الانسانية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء ان بلينكن أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن شكره للمساعدات السخية التي تقدمها الامارات لشعب غزة مؤكدا اهمية العمل على منع اتساع الصراع بصورة أكبر وتلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.

وأضاف ان الجانبين اكدا كذلك التزامهما المشترك بقيام منطقة أكثر امانا وازدهارا وشددا على اهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والامارات. وكان بلينكن ووزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان اكدا في اتصال هاتفي أمس مواصلة التنسيق الوثيق بينهما الى جانب الفلسطينيين والشركاء الاقليميين والدوليين الآخرين “بشأن سبل حل الصراع الحالي في غزة والاستعداد لمرحلة ما بعد الصراع”.

وقالت الخارجية الامريكية في بيان إن بلينكن شكر نظيره السعودي على المساعدات الانسانية السخية التي تقدمها المملكة للمدنيين الفلسطينيين.

وتابعت ان الوزير بلينكن اكد التزام واشنطن بتحقيق “السلام المستدام من خلال اقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات امنية” للكيان الإسرائيلي المحتل.

وأوضحت ان الجانبين ناقشا كذلك اهمية انهاء الصراع في السودان وتجنب سقوط ضحايا اكثر بين المدنيين.