مجلس الوزراء السعودي يجدد المطالبة بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في غزة

مجلس الوزراء السعودي يجدد المطالبة بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في غزة

جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء المطالبة بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري في بيان لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي التي جاءت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ان المجلس تابع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وأشاد المجلس بمخرجات الدورة ال41 لمجلس وزراء الداخلية العرب مؤكدا حرص المملكة الدائم على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة.

وأعرب عن تقديره لإشادة منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة بوصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح خلال العام 2023 والخطوات المتواصلة والجهود الحثيثة لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

كما ابدى تقديره لما حققته شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل (الجافورة) غير التقليدي.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانبين الماليزي والتنزاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والتوقيع عليهما كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى تحالف مقاومة الجفاف الدولي.

ووافق المجلس كذلك على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن بروتوكولات متطلبات التفتيش والحجر الصحي لمنتجات الألبان ومشتقاتها ومنتجات الدواجن ومتطلبات التفتيش والحجر الصحي والبيطري للمنتجات المائية المستزرعة المصدرة من المملكة إلى الصين ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة البيئة في سلطنة عمان بمجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع.