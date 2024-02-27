الخدمة المدنية: ترشيح 457 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء ترشيح 457 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية من المسجلين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.

وأكد الديوان في بيان على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) استمراره في تلقي خطة الجهات الحكومية لاسيما احتياجاتها من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية وذلك بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين.

ودعا المرشحين لمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية.