مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 27 /2 /2024 في قصر بيـــــان برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ـ رئيس مجلـس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلـس الـوزراء شـريده عبدالله المعوشرجي بما يلي :

استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشأن الجهود التي بذلها رجـال وزارة الداخلية في التنظيم والتنسيق والإعداد للإجراءات الأمنية والمرورية لتأمين الاحتفالات الوطنية للبلاد بمناسبة ذكرى العيد الوطني لدولة الكويت (63) ويوم التحرير (33) ، مشيداً بجهود وزارة الداخلية وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة والعاملين بالوزارة واستجابة المواطنين والمقيمين الإيجابية لتعليمات وزارة الداخلية التي كان لها الأثر الكبير للحد من الظواهر والسلوكيات السلبية وخروج الاحتفالات بالأعياد الوطنية بالمظهر الحضاري المشرف .

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية وجهود وزير الإعلام والثقافة – رئيس اللجنة – عبدالرحمن بداح المطيري والمنسق العام للجنة الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح وأعضاء اللجنة ، على التنظيم المتميز للاحتفال بالأعياد الوطنية .

وقد عبّر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره وثنائه لجهود جميع القائمين على إنجاح الاحتفالات الوطنية من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية .

ووجه مجلس الوزراء تحيه تقدير وإجلال لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على مشاركتهم دولة الكويت أفراحها بأعيادها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي من خلال مظاهر الاحتفالات التي جسدت عمق أواصر العلاقات المتينة التي تربط دولة الكويت ودول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة .

وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة يستذكر المجلس بكل الاعتزاز والعرفان المواقف الكبيرة التي رسخها كل الأوفياء المخلصين من أبناء الوطن العزيز والمواقف المشرفة لشهدائنا الأبرار رحمهم الله وتضحياتهم التي قدموها لهذه الأرض الطاهرة ، سائلا المولى القدير أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه ويعزز مكانتها في ظل قيادتها الحكيمة.

هذا وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 إبريل 2024م ، ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه .

واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس الجهاز الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وبعض القياديين بشأن تقرير عن آخر المستجدات المتعلقة بما يلي :

أ ـ مشروع إصلاح دروازة العبدالرزاق .

ب ـ مشروع المبنى الجديد بمطار الكويت الدولي (T2) .

ج ـ مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد.

وقد ثمن مجلس الوزراء ما يقوم به جهاز متابعة الأداء الحكومي مشيداً بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب لرئيس الجهاز الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح والعاملين بالجهاز في متابعة تنفيذ آخر المستجدات للمشاريع الحكومية .

وقد كلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع على التعاون مع الجهاز لتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير.

وقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الداخلية بشأن قبول التبرع المقدم من قبل بيت التمويل الكويتي لتصميم وبناء وتأثيث وتوفير الأجهزة لإحدى مرافق وزارة الداخلية .

وعبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لهذه المبادرة الكريمة وما تجسده من قيم أصيلة جُبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في الحرص على البذل والعطاء لمصلحة الوطن العزيز .