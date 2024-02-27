السلطات الصحية في غزة: الاحتلال حول مجمع ناصر الطبي الى “مكرهة صحية”

السلطات الصحية في غزة: الاحتلال حول مجمع ناصر الطبي الى “مكرهة صحية”

قالت السلطات الصحية بقطاع غزة اليوم الثلاثاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت مجمع ناصر الطبي الى “مكرهة صحية” خلال اقتحامها وحصارها للمجمع.

وذكر المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة اشرف القدرة في تصريح صحفي أن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مجمع ناصر الطبي عقب توقف المولد والاوكسجين وتعطل شبكة الصرف الصحي وانقطاع المياه وتكدس النفايات وعدم توفر امكانيات طبية ما يعيق العمل بالمجمع.

وأضاف القدرة أن المجمع بحاجة الى سلسلة اصلاحات عاجلة من اجل تقديم الخدمات الصحية لنحو 8ر1 مليون مواطن فلسطيني مطالبا المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة الكوادر الصحية.

وأشار إلى ضرورة إخلاء أكثر من 120 مريضا من المجمع الى مستشفيات اخرى لتلقي الرعاية الصحية داعيا المؤسسات الدولية للتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة.

وبين أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدا و 172 مصابا خلال ال24 ساعة الماضية ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات كما يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 140 يوما مخلفا 29878 شهيدا و70215 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة.