اسقاط مساعدات فوق غزة بمشاركة أردنية وإماراتية وقطرية وفرنسية

الجيش المصري: اسقاط مساعدات فوق غزة بمشاركة أردنية وإماراتية وقطرية وفرنسية

27 فبراير، 2024
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أعلن الجيش المصري اليوم الثلاثاء تنفيذ عملية اسقاط أطنان من المساعدات الانسانية فوق قطاع غزة بالتعاون مع الأردن والإمارات وقطر وفرنسا.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب عبدالحافظ غريب في بيان صحفي ان عملية اسقاط المساعدات الانسانية جرت جوا في شمالي ووسط قطاع غزة بمشاركة من الاردن والامارات وقطر وفرنسا.

وأضاف أن المساعدات الانسانية تشمل على المواد الغذائية الاساسية لاغاثة اهالي القطاع الذين يتعرضون لعملية تجويع مستمرة بسبب عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية بعد يوم من اسقاط الجيش الأردني مساعدات اغاثة عاجلة على سواحل غزة تضمنت على مواد غذائية جاهزة.

وكانت وسائل اعلام مصرية اوردت تقارير في وقت سابق من اليوم عن استعداد الجيش المصري لاقامة مستشفى ميداني ثان في قطاع غزة مجهز بغرف لاقامة عمليات جراحية.

المصدر
وكالات
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27 فبراير، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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