عامر العجمي

الناطق الرسمي باسم الحكومة: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 4 أبريل المقبل

27 فبراير، 2024
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أعلن رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

وقال العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح إن نشر مرسوم الدعوة للانتخابات بالجريدة الرسمية سيكون يوم الأحد الموافق 3 مارس المقبل وفتح باب الترشيح يوم الإثنين 4 مارس وآخر يوم للتنازل عن الترشيح يوم الخميس 28 من الشهر ذاته.

المصدر
كونا
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27 فبراير، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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