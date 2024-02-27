بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 18.65 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 18.65 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 65ر18 نقطة ليبلغ مستوى 27ر7433 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر269 مليون سهم عبر 16756 صفقة نقدية بقيمة 9ر51 مليون دينار (نحو 2ر158 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 63ر19 نقطة ليبلغ مستوى 46ر6054 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 32ر0 في المئة من خلال تداول 152 مليون سهم عبر 7361 صفقة نقدية بقيمة 17ر13 مليون دينار (نحو 16ر40 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 66ر29 نقطة ليبلغ مستوى 73ر8157 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 في المئة من خلال تداول 5ر117 مليون سهم عبر 9395 صفقة بقيمة 7ر38 مليون دينار (نحو 118 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 02ر8 نقطة ليبلغ مستوى 61ر5959 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 16ر98 مليون سهم عبر 4534 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 مليون دينار (نحو 5ر29 مليون دولار).

وكانت شركات (حيات كوم) و(آبار) و(وثاق) و(العقارية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(الدولي) و(برقان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تحصيلات) و(النخيل) و(م سلطان) و(مواشي) الأكثر انخفاضا.