جانب من الحملة التطوعية

هيئة الشباب تطلق حملة “كفو” التطوعية بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي للمحافظة على البيئة

27 فبراير، 2024
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أطلقت الهيئة العامة للشباب اليوم الثلاثاء حملة (كفو) بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي عقب انتهاء احتفالات البلاد بالعيد الوطني الـ63 ويوم التحرير الـ33 بهدف دعم جهود بلدية الكويت في تنظيف الشوارع والمحافظة على البيئة.

وقال مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة وليد الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية المحافظة على البيئة وتأتي كرسالة شكر وتقدير للجهود المميزة لبلدية الكويت في فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وأضاف الأنصاري أن الحملة تأتي ضمن سلسلة فعاليات وبرامج تقيمها أكاديمية العمل التطوعي بالهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني خلال الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير.

من جانبه قال رئيس فريق الغوص وليد الفاضل لـ(كونا) إن (كفو) إحدى الحملات البيئية التي تقام بالشراكة بين الهيئة العامة للشباب وفريق الغوص الكويتي الذي أخذ على عاتقه القيام بحملات بيئية توعوية مختلفة سواء على الشواطئ أو الجزر.

جانب من الحملة التطوعية
جانب من الحملة التطوعية
مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة وليد الأنصاري
المصدر
كونا
الوسوم
27 فبراير، 2024
0 35 دقيقة واحدة

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