بلدية الكويت

بلدية الكويت تنهي أعمال تنظيف الشريط الساحلي والشوارع في وقت قياسي عقب الاحتفالات الوطنية

27 فبراير، 2024
0 42 أقل من دقيقة

فور انتهاء فعاليات احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية بدأت بلدية الكويت العمل على تنظيف الشريط الساحلي والشوارع الرئيسية والداخلية والانتهاء من ذلك في وقت قياسي.

وعلى مدى اليومين الماضيين شهد الشريط الساحلي تجمعات حاشدة من المواطنين والمقيمين للمشاركة في الاحتفالات الوطنية لاسيما في الحدائق على كتف شاطئ شارع الخليج العربي ومع انتهائها حرصت البلدية على إعادة الرونق إليها من خلال تنظيفها والمحافظة على مظهرها العام.

المصدر
كونا
الوسوم
27 فبراير، 2024
0 42 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الناطق الرسمي باسم الحكومة: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 4 أبريل المقبل

27 فبراير، 2024

إقلاع الطائرة الإغاثية الـ44 من الجسر الكويتي بحمولة 10 أطنان من المساعدات لأهالي غزة

27 فبراير، 2024

وزير الخارجية يبحث في جنيف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوجه التعاون الثنائي

27 فبراير، 2024

سمو أمير البلاد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء

27 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى