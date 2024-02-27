بلدية الكويت تنهي أعمال تنظيف الشريط الساحلي والشوارع في وقت قياسي عقب الاحتفالات الوطنية

فور انتهاء فعاليات احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية بدأت بلدية الكويت العمل على تنظيف الشريط الساحلي والشوارع الرئيسية والداخلية والانتهاء من ذلك في وقت قياسي.

وعلى مدى اليومين الماضيين شهد الشريط الساحلي تجمعات حاشدة من المواطنين والمقيمين للمشاركة في الاحتفالات الوطنية لاسيما في الحدائق على كتف شاطئ شارع الخليج العربي ومع انتهائها حرصت البلدية على إعادة الرونق إليها من خلال تنظيفها والمحافظة على مظهرها العام.