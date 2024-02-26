وزير الخارجية عبدالله اليحيا خلال لقاء وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف

وزير الخارجية يلتقي وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية على هامش الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

26 فبراير، 2024
0 30 دقيقة واحدة

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بوزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية في دولة قطر الشقيقة لولوة الخاطر اليوم الاثنين على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في مدينة جنيف.

وتناول اللقاء استعراضا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة وسبل تعزيز التعاون المشترك في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية وتعزيز التحرك الدولي لوقف العدوان على الأشقاء في فلسطين.

كما تم بحث سبل تنسيق الجهود المشتركة لتمكين تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام ودعم الجهود الدولية اوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وحث المجتمع الدولي لوقف القتل في قطاع غزة.

المصدر
كونا
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26 فبراير، 2024
0 30 دقيقة واحدة

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