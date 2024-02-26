وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني على هامش الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الدكتور حسين عبداللهيان اليوم الاثنين على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في مدينة جنيف.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.

وشدد اليحيا خلال اللقاء على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية داعيا إلى ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك لوقف القتل الدائر في غزة مؤكدا على أهمية ضمان عدم إتساع رقعة الصراع وايصال المساعدات الانسانية إلى غزة وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.

وتم خلال اللقاء كذلك مناقشة أطر تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.