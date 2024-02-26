وكيل وزارة الداخلية بالتكليف: تعليمات مشددة بالتعامل الفوري والجاد مع أي سلوكيات سلبية أثناء الاحتفال بالأعياد الوطنية

أكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين أن هناك تعليمات مشددة لرجال الامن بالتعامل الفوري والجاد مع أي سلوكيات سلبية واتخاذ إجراءات بحق المخالفين أثناء الاحتفالات بالاعياد الوطنية.

وشدد الشيخ سالم النواف في تصريح صحفي خلال جولة تفقدية قام بها على النقطة الأمنية لجسر الشيخ جابر الأحمد والنقطة الأمنية في مدينة صباح الأحمد البحرية (الخيران) وعدد من المواقع شمال وجنوب البلاد على ضرورة الجاهزية التامة واليقظة الدائمة لرجال الأمن لفرض هيبة القانون والتعامل بحزم مع أي خروج عن القانون.

ونقل إلى رجال الأمن تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على ما يقومون به من جهود كبيرة وعمل دؤوب في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وأعرب عن شكره وتقديره لمنتسبي الوزارة من رجال الأمن والشرطة النسائية مشيدا في الوقت ذاته بكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم ضمن المنظومة الأمنية التي وضعتها الوزارة.

كما أشاد بتفاعل أولياء الأمور والجميع واستجابتهم الإيجابية للرسائل التوعوية والبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية مما أدى إلى تراجع كبير في الظواهر السلبية حفاظا على سلامة الجميع.

واطلع الشيخ سالم النواف خلال الجولة على الإجراءات الأمنية وثبوت الدوريات ونطاق توزيعها وانتشارها داعيا رجال الأمن للالتزام بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.