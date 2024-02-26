وزير الإعلام بالإنابة: المشاركة في الاحتفالات الوطنية تجسد الإنتماء والولاء لهذه الأرض الطيبة وقيادتها الحكيمة

أكد وزير الصحة ووزير الإعلام والثقافة بالإنابة الدكتور أحمد العوضي أن المشاركة في الاحتفالات الوطنية بدولة الكويت تجسد الانتماء والولاء والوفاء لهذه الأرض الطيبة وقيادتها الحكيمة.

جاء ذلك في تصريح للوزير العوضي لتلفزيون دولة الكويت خلال جولة قام بها إلى معرض وزارة الدفاع المقام اليوم الاثنين في شارع الخليج العربي ضمن الاحتفال بالأعياد الوطنية بحضور وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن.

وتقدم العوضي بالشكر الجزيل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وكافة المساهمين والمشاركين في هذا المعرض مثمنا الدور المهم لأمين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح على المجهودات الرائعة التي قامت بها لتتم الاحتفالات بهذه الصورة.

واستذكر بهذه المناسبة شهداء الوطن الأبرار وكل من ضحى بدمه لهذه الأرض الغالية مضيفا أن مشاركة الأسر الكويتية والمقيمة على أرض الكويت في هذه الفعاليات تبين الاعتزاز والفخر بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.

ودعا العوضي الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وزير الصحة ووزير الإعلام والثقافة بالإنابة خلال جولته في معرض وزارة الدفاع وزير الصحة ووزير الإعلام والثقافة بالإنابة خلال جولته في معرض وزارة الدفاع وزير الصحة ووزير الإعلام والثقافة بالإنابة خلال جولته في معرض وزارة الدفاع