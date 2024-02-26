“الداخلية”: ضبط 30 مخالفة بيئية وإحالة 17 بينهم 15 حدثا الى شرطة البيئة

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين عن ضبط 30 مخالفة بيئية خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية أمس مشيرة إلى أن القطاعات الميدانية أحالت 17 شخصا بينهم 15 حدثا (رمي بالونات مائية) إلى شرطة البيئة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان لها إنه تم تسجيل 13 مخالفة لبيع بالونات ومسدسات مائية وعبوات (رغوة) وتمت إحالة المسؤولين عنها إلى جهات الاختصاص.

وأكدت الادارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون والحد من الظواهر السلبية في الاحتفال بالأعياد الوطنية وبالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.

وجددت التأكيد على أنه سيتم التعامل الحازم والفوري مع أي خروج عن القانون أو أي سلوكيات سلبية وإحالة كل من يخالف الإرشادات الخاصة بالاحتفالات الوطنية التي أعلنت عنها الوزارة مسبقا.