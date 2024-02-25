الدوري الإسباني: مودريتش يقرّب ريال من اللقب بهدف ثمين أمام إشبيلية

أهدى البديل المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش ريال مدريد فوزاً ثميناً لفريقه بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام إشبيلية 1-0 الأحد، وذلك في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل مودريتش ابن الـ 38 عاماً والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2018 هدف اللقاء بعد دقائق من دخوله إلى أرض الملعب بدلا من ناتشو فرنانديس بتسديدة بقدمه اليسرى (81)، ليلهب جماهير ملعب “سانتياغو برنابيو” ويقرّب النادي الملكي من اللقب.

ورفع ريال رصيده في صدارة الترتيب إلى 65 نقطة متقدماً بفارق 8 نقاط عن وصيفه برشلونة و9 نقاط عن جيرونا مفاجأة الموسم الذي بامكانه استعادة المركز الثاني وتقليص الفارق مع نادي العاصمة في حال فوزه على أرضه أمام رايو فايكانو الإثنين في ختام منافسات هذه المرحلة.

وحافظ ريال على سجله خاليا من الخسارة في مبارياته السبع الاخيرة في الدوري (5 انتصارات مقابل تعادلين)، يضاف إليها الفوز على لايبزيغ 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا.

واضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي للتعامل مع العديد من الغيابات للاصابة، أبرزها النمسوي دافيد ألابا والانكليزي جود بيلينغهام والحارس البلجيكي تيبو كورتوا وخوسيلو والبرازيلي إيدر ميليتاو. فيما غاب الفرنسي إدواردو كامافينغا ودانيال كارفاخال للإيقاف.

وبدوره يعاني إشبيلية من كثرة الاصابات، أبرزها الأرجنتيني ماركوس أكونيا ومواطنه إريك لاميلا.

وكاد مهاجم النادي الأندلسي المغربي يوسف النصيري يفتتح التسجيل، إلا ان تسديدته علت المرمى (8)، في حين سجل ريال هدفا عبر لوكاس فاسكيس إلا ان الحكم عاد إلى حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” لالغاء الهدف بعد خطأ من ناتشو على النصيري في بداية الهجمة (14).

وبعد كرة من براهيم دياس على الرواق الايمن وتمريرة إلى الفرنسي أورليان تشواميني داخل المنطقة، سدد الاخير كرة صدها لاعب الوسط السويسري دجبريل سو (39)، ليعود الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي ويسدد من 25 مترا ابعدها الحارس النروجي أوريان نيلان (45+2).

واستهل فالفيردي الشوط الاول كما انهى الاول بتسديدة وجدت القائم (49)، قبل أن ينقذ الحارس الأوكراني أندري لونين ريال بتصديه بقدمه لتسديدة إيساك روميرو (52).

وتصدى نيلان للبرازيلي فينيسيوس جونيور بعد لعبة جماعية وتمريرة خلفية من دياس داخل المنطقة (56)، ليعود ويقف حائلا دون افتتاح التسجيل عبر البرازيلي رودريغو الذي دخل المنطقة من الجهة اليسرى وسدد بقوة في زاوية مغلقة (70).

واجرى أنشيلوتي عدة تبديلات ابرزها اخراج ناتشو وادخال المخضرم الكرواتي مودريتش الذي كان عند حسن ظن مدربه بتسجيله هدف الفوز بعد 6 دقائق من دخوله اثر تمريرة عرضية من فالفيردي تصدى لها المدافع الفرنسي لوا باديه بشكل سيئ، واستعادها ابن الـ 38 عاما وتخلص من مواطن الاخير بوكاكاري سوماري واطلق تسديدة رائعة بقدمه اليمنى هزت الشباك بمساعدة القائم (81).

ومُني إشبيلية المتعثر هذا الموسم بخسارته الاولى في مبارياته الخمس الاخيرة وذلك بعد فوزين وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

بلباو المنقوص يسقط أمام بيتيس

وخسر أتلتيك بلباو المنقوص أمام مضيفه ريال بيتيس 1-3.

وتناوب على تسجيل ثلاثية بيتيس كل من إزيكييل إفيلا (13) ويوري برتيتي بالنيران الصديقة (38) والأميركي جوني كاردوسو (67)، وهدف أتلتيك غوركا غوروسيتا (45+7).

وخاض أتلتيك الشوط الثاني بعشرة لاعبين اثر طرد جناحه نيكو وليامس في الدقيقة 40.

وفشل النادي الباسكي الذي تجمد رصيده عند 49 نقطة في المركز الخامس في اللحاق بأتلتيكو مدريد الذي كان تعادل مع ألميريا متذيل الترتيب 2-2 السبت، حيث يحتل نادي العاصمة المركز الرابع الاخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل برصيد 52 نقطة.

وتلقى بلباو الذي كان فاز على جيرونا الثاني ومفاجأة الموسم 3-2 في المرحلة الماضية، خسارته الأولى في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات مقابل اربعة انتصارات وتعادلين.

في المقابل، يحتل بيتيس الذي كان تعادل مع ألافيس سلبا في المرحلة الماضية المركز السادس برصيد 42 نقطة.

وتعادل قادش مع سلتا فيغو 2-2، ولاس بالماس مع أوساسونا 1-1.