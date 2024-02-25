جناح دولة الكويت في “إكسبو الدوحة للبستنة” يحتفي بأعياد البلاد الوطنية

أقام جناح دولة الكويت في (إكسبو الدوحة 2023 للبستنة) اليوم الأحد احتفالا بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير وذلك بحضور عدد من المسؤولين في قطر ومسؤولي سفارة دولة الكويت.

وقالت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة المفوض العام لجناح دولة الكويت في (إكسبو الدوحة) سميرة الكندري إن الجناح ينظم بهذه المناسبة أنشطة متعددة منها ما يتعلق بتعزيز الوعي البيئي عبر مشاركة فريق الأيادي الخضراء البيئي التطوعي الداعم للتخضير والاستدامة والوعي البيئي إضافة إلى جمعية السدو التعاونية الحرفية لاستعراض التراث الكويتي.

وأضافت الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الجناح يشهد أيضا مشاركة من فرق شعبية تقدم التراث الكويتي علاوة على تنظيم أنشطة أخرى مخصصة للأطفال تهدف إلى نشر الوعي البيئي.

وأكدت في كلمة لها أثناء الفعالية أن دولة الكويت تحرص بتوجيهات سديدة من لدن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ الرؤية التنموية (كويت جديدة 2035) لجهة الاهتمام بالتنمية المستدامة والمشاركة في مثل هذه الفعاليات نظرا لأهمية ملف الاستدامة.

وأوضحت أن المشاركة في المعرض تشكل فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة والاستفادة منها ومن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والخبراء في هذا المجال بما يساعد في معالجة مشكلة التصحر والوصول إلى الاستدامة.

وأفادت بأن جناح دولة الكويت يعمل على الوصول إلى مشاركة مميزة وفعالة تنقل جهود البلاد في البستنة عامة ومكافحة التصحر خاصة من خلال محتوياته المتعددة وتسليط الضوء على المشاريع التي عملت وتعمل عليها مختلف الجهات في الكويت.

وبينت أنه منذ افتتاح الجناح بلغت ورش العمل المتخصصة 25 ورشة ومحاضرة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجهات البحثية والأكاديمية والتطوعية داخل دولة الكويت إضافة إلى عدد من الشخصيات الكويتية المهتمة والمتخصصة.

وأشارت الكندري إلى اهتمام الجناح بالجانب التوعوي في مجالات البيئة “حتى تصل الرسائل الصحيحة والمبنية على حقائق علمية إلى الجمهور والنشء وإلى الأجيال القادمة”.

ونوهت الكندري بـ”العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت مع أهل قطر الأوفياء قيادة وشعبا” مثمنة “ما لمسناه من سهولة ويسر في الإعداد لجناح دولة الكويت”.

من جهته قال المفوض العام لـ(إكسبو الدوحة 2023 للبستنة) السفير بدر الدفع في كلمة له إن دولة الكويت راكمت تجارب مهمة في تنظيم المؤتمرات ذات الصلة بالزراعة مثل معرضها الدولي السنوي للأغذية الزراعية الذي أصبح موعدا يلتقي فيه المنتج والمستورد والمصنع والمستثمر وتعرض فيه أحدث المنتجات والحلول ذات الصلة بالزراعة والأمن الغذائي.

وأضاف أن دولة الكويت تقوم بدور مهم في دعم الزراعة المستدامة والزراعة الخضراء في جميع أنحاء العالم النامي من خلال تمويل الصندوق الكويتي للتنمية لعدد كبير من مشاريع البنية التحتية الزراعية والمبادرات الهادفة إلى بناء قدرات المزارعين ودعم حلول التكنولوجيا الزراعية المبتكرة إذ “تشكل كل هذه الميادين فرصا للتعاون والشراكة مع الدول الحاضرة في (إكسبو) ومع المشاركين من القطاعين العام والخاص”.

من جهته أكد الأمين العام لـ(أكسبو الدوحة 2023 للبستنة) محمد الخوري في تصريح مماثل لـ(كونا) إن جناح دولة الكويت يعد من الأجنحة المميزة في المعرض إذ يقدم أنشطة وفعاليات متعددة إضافة الى عرض تجربة المحميات في دولة الكويت.

وأعرب الخوري عن سعادته بمشاركته في احتفالات الأعياد الوطنية لدولة الكويت مثمنا المشاركة الكويتية في المعرض. يذكر أن معرض (إكسبو 2023 الدوحة) للبستنة انطلق في الثاني من أكتوبر الماضي تحت شعار (صحراء خضراء بيئة أفضل) ويستمر إلى 28 مارس المقبل.