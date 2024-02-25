رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الكويت قيادة وشعبا بالأعياد الوطنية

هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ونائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد اليوم الأحد دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالاتها بأعيادها الوطنية.

وبارك الشيخ محمد بن زايد على حسابه في منصة (إكس) لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه “والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني داعيا الله تعالى للكويت وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار”.

وذكر الشيخ محمد بن زايد أن “العلاقات الإماراتية – الكويتية أخوية وراسخة وبالتعاون مع أخي الشيخ مشعل نواصل تعزيزها وتنميتها لمصلحة البلدين وشعبيهما”.

من جهته كتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه في منصة (إكس) “نبارك للشعب الكويتي الشقيق ولأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد.. أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها.. وأعاده علينا وعليهم بالخير واليمن ودوام المحبة والأخوة”.

وتوجه الشيخ محمد بن راشد نيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها إلى دولة الكويت قيادة وشعبا “بأرفع آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة العيد الوطني ال63 وذكرى يوم التحرير ال33”.

وأضاف “نخص بالتهنئة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه” سائلا المولى عز وجل “أن يعيد عليكم هذه المناسبة الوطنية الغراء بمزيد من الرخاء والنماء وأن تبقى بلادكم عنوانا للسلام والاستقرار هامتها شامخة ورايتها عالية”.