مركز العجيري العلمي

“العجيري العلمي”: نودع الشتاء ولا نودع البرد مع فترة الانتقال لفصل الربيع

25 فبراير، 2024
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أعلن مركز العجيري العلمي اليوم الأحد أن الفترة الثالثة والاخيرة من موسم العقارب وهي آخر مواسم فصل الشتاء تبدأ غدا الاثنين موضحا أنه وفي “مثل هذه الأيام نودع الشتاء ولا نودع البرد ويبدأ الانتقال لفصل الربيع”.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ما يميز الفترة الحالية تقلبات الجو وتذبذب درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع ويتخللها فترة تعرف بأيام (برد العجوز) حيث يشعر الإنسان ببرد نسبي بعد أيام دافئة يطلق عليها البعض (بياع الخبل عباته) نظرا للاستعجال بترك الملابس الشتوية للاحساس باعتدال الطقس وارتفاع درجات الحرارة النسبية.

وذكر أنه ومع انتهاء هذه الفترة يكون موعد أذان الفجر عند الساعة 51ر4 وشروق الشمس 10ر6 وأذان المغرب 50ر5 على أن يستمر النهار بأخذ درجات من الليل حتى يتساويان ثم يبدأ النهار بالزيادة بعد منتصف مارس المقبل.

المصدر
كونا
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25 فبراير، 2024
0 33 دقيقة واحدة

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