وزير الشؤون يتقدم بالتهاني لسمو الأمير ورئيس الوزراء والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية

تقدم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح بخالص التھاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي بمناسبة حلول ذكرى الأعياد الوطنية للكويت العزيزة.

وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح صحفي اليوم السبت إن هذه المناسبات الوطنية المجيدة فرصة عظيمة لاستذكار التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الكويتي والتي ضرب فيهھا أروع الامثلة في التمسك بالوطن والالتفاف حول قيادته وتأكيد الوحدة الوطنية.

وأكد ان الاحتفالات الوطنية تحمل العديد من المعاني والدروس والعبر التي يجب أن “نعلم أبناءنا وأحفادنا عليها وأن تتورثها الأجيال” مشددا على اهمية التعاضد والتلاحم والتضحية من أجل الكويت والعمل لرفعتها وازدهارها.

ودعا المولى عز وجل أن “يحفظ الكويت العزيزة وشعبها الكريم ويديم عليهھا نعمة الامن والأمان والاستقرار والتنمية تحت قيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد”.