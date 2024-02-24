رئيس البرلمان العربي يهنئ دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني الـ63 والذكرى الـ33 ليوم التحرير

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى ال63 للعيد الوطني والذكرى ال33 ليوم التحرير.

وأعرب العسومي في بيان عن فخره واعتزازه بما حققته دولة الكويت من إنجازات تنموية شاملة في مختلف المجالات أسهمت في الارتقاء بمكانة الكويت الرفيعة والمرموقة بين دول العالم بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والسير بها نحو تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) الرامية إلى تعزيز مكانتها وجعلها في طليعة الدول المتقدمة.

وأكد أن “استقلال الكويت شكل مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة تحمل في طياتها العديد من المعاني الغالية والعميقة تجسيدا للهوية الوطنية الراسخة قوية الأسس والبنيان التي وضع أساسها قادتها المؤسسون”.

ودعا الله أن يعيد هذه المناسبة على قيادة دولة الكويت الحكيمة بموفور الصحة وتمام العافية وعلى شعبها العزيز بالخير والازدهار.