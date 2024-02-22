وزارة التربية تحدد أوقات الدوام المرن للعاملين بالمدارس في رمضان 

أصدرت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان آلية مواعيد تطبيق الدوام المدرسي المرن للعاملين من الهيئتين الادارية و التعليمية بمدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني ومدارس التربية الخاصة لشهر رمضان المبارك للعام الدراسي 2024/2023.

وأشارت الحمدان أن ساعات العمل الفعلية للعاملين في مرحلة رياض الأطفال للتعليم العام والخاص ( المدارس العربية) وجميع مراحل التربية الخاصة ستكون بواقع 3 ساعات ونصف عمل يوميا، فيما ستكون ساعات الدوام الفعلية للعاملين بالمرحلة الابتدائية 4 ساعات للتعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني بينما المرحلتين المتوسطة والثانوية للتعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني بواقع 4 ساعات ونصف عمل يوميا مع احتساب فترة سماح مدتها 30 دقيقة من ضمن الدوام الفعلي.

ونوهت أنه على الإدارة المدرسية متابعة الدوام المدرسي وفق النظم واللوائح المتبعة، على أن تطبق بشأنها حالات الاستئذان والغياب وفق القوانين والإجراءات المتبعة مضيفة أنه تلغى جميع حالات تخفيف ساعات العمل من الدوام خلال شهر رمضان المبارك باستثناء الحالات الصادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.