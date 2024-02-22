أعلنت العلامة التجارية The Athlete’s Foot، إحدى العلامات التجارية التي تمثلها شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في قطاع الرياضة ونمط الحياة، عن افتتاح فرعها الـ 12 في الكويت، وذلك في مجمع “الشويخ 125”.

يعرض الفرع الجديد ملابس وأحذية رياضية وعملية مناسبة لأسلوب حياة رياضي ومريح للرجال والنساء والأطفال من علامات تجارية عالمية من بينها “NIKE”، و”Adidas”، و”New Balance”، و”Puma”، و”On Running”، و”The Giving Movement”، و”ASICS” والعديد غيرها.

كما ويتميز هذا الفرع باحتوائه على ركن خاص بـ “SNKR Store”، وهو محل متخصص بالأحذية الرياضية، تابع لمحلات The Athlete’s Foot ليكون بذلك أول فرع يضم محل داخل محل ويقدم تجربة تسوق مميزة. يوفر هذا الفرع خيارات رياضية عصرية وتشكيلة أكبر للعملاء تجعل منه الوجهة الأشمل للعائلات والرياضيين الهواة والمحترفين الباحثين عن ملابس وأكسسوارات رياضية تناسب حياتهم العملية والعصرية بجودة العالية.

تتواجد أفرع The Athlete’s Foot في مجمع الفنار، وجمعية مشرف التعاونية، ومطار الكويت الدولي، المبنى 1 في كل من صالة الوصول والمغادرة، ومارينا مول، والأفنيوز، وذا جيت مول، وبروميناد، وذا ووك مول، والخيران مول، والكوت مول، والآن في مجمع الشويخ 125، فضلاً عن الموقع الإلكتروني www.theathletesfoot.com.kw، وتطبيق إلكتروني تم إطلاقه مؤخراً.

العلامة التجارية “The Athlete’s Foot” تتوسع في الكويت وتفتتح فرع جديد في مجمع “الشويخ 125”