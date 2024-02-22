بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 5.80 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 80ر5 نقطة ليبلغ مستوى 62ر7414 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر272 مليون سهم عبر 15478 صفقة نقدية بقيمة 5ر49 مليون دينار (نحو 151 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 86ر1 نقطة ليبلغ مستوى 09ر6074 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 3ر155 مليون سهم عبر 7763 صفقة نقدية بقيمة 5ر13 مليون دينار (نحو 17ر41 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 18ر7 نقطة ليبلغ مستوى 07ر8128 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 117 مليون سهم عبر 7715 صفقة بقيمة 36 مليون دينار (نحو 110 ملايين دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 11ر5 نقطة ليبلغ مستوى 63ر5967 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 7ر87 مليون سهم عبر 3947 صفقة نقدية بقيمة 7ر8 مليون دينار (نحو 5ر26 مليون دولار) وكانت شركات (وثاق) و(الإماراتية) و(أهلية ت) و(الأولى) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(مشاريع) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (عمار) و(حيات كوم) و(النخيل) و(المتكاملة) الأكثر انخفاضا.